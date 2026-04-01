◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）

日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【６・５】Ｗ杯のドイツ戦、スペイン戦やブラジルとの親善試合とは異なる勝ち方。臆することなく、自分たちの土俵で勝利

ＧＫ鈴木彩艶【６・０】シュートセーブはもちろん、ハイボール処理もつなぎの部分もハイクオリティー

ＤＦ渡辺剛【６・５】対人守備で奮闘。前で潰す意識を持ちつつ、球際の強さを発揮

ＤＦ谷口彰悟【６・５】３バック中央で冷静な対応。渡辺、伊藤に攻撃的な守備をさせつつ、自身は一歩引いてコントロール

ＤＦ伊藤洋輝【６・０】左足で打開する場面は限られたが、守備面では穴を開けず、時間帯を見極めた対応

ＭＦ佐野海舟【７・５】実にダイナミックでファンタスティック。中盤で大躍進。ＭＯＭ

ＭＦ鎌田大地【６・５】攻撃時も守備時も、いてほしいところで＋１を作る動き。一言で言えば賢い

ＭＦ堂安律【６・０】シュートは決めきれなかったが、攻守両面でパワーと技術を発揮。サイドバック的役割も涼しい顔で

ＭＦ中村敬斗【７・５】アシストをマークしたが、それ以上のハイライトは守備面での大奮闘か。あの短ソックスは一体誰だ？とイングランド国内がザワザワしていそう

ＭＦ伊東純也【６・５】衰え知らずのスピード、進化を続けるテクニック面で価値を証明。堂安との関係性も熟練の域

ＭＦ三笘薫【７・０】華麗なドリブルからの、優美な左への展開からの、華麗なシュート。芸術点も高い鮮やかな先制点

ＦＷ上田綺世【６・５】イングランド相手にこれだけ警戒され、そしてその上でこれだけ起点になれる日本人ＦＷが誕生したのかと思うと感慨深い

ＤＦ瀬古歩夢【６・０】後半２４分ＩＮ。時間限定起用の伊藤に代わって左ＣＢでプレー

ＦＷ小川航基【６・０】後半２４分ＩＮ。試合展開もあって、ＦＷとしての良さを出す場面は限られた

ＭＦ田中碧【６・０】後半２６分ＩＮ。鎌田を一列上げてボランチの位置へ

ＭＦ鈴木淳之介【６・０】後半２６分ＩＮ。本大会でのリード時を見据えた守備固め起用。ヒヤリ１度、要反省

ＭＦ菅原由勢【―】後半３５分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＭＦ鈴木唯人【―】後半３５分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＦＷ町野修斗【―】後半３５分ＩＮ。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ