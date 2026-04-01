前代未聞の欧州予選「０勝」のスウェーデンがＷ杯切符…森保ジャパンと１次Ｌ第３戦で対戦へ　ＰＯ制し２大会ぶり出場

◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ） スウェーデン３―２ポーランド（３１日）

欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。

欧州ＰＯ準決勝のウクライナ戦では、英プレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷヨケレスがハットトリックをマークし、３―１で圧勝。勢いのままに臨んだポーランドとの決勝を３―２で制した。同点の後半４３分に、ヨケレスが勝ち越し点を決めた。

リバプールＦＷイサク、トットナムＭＦクルゼフスキ、ユベントスＤＦホルムら主力選手を負傷で欠きながらも、充実の選手層を誇る北欧の実力国が２大会ぶりのＷ杯切符をつかんだ。

また、前代未聞の欧州予選「０勝」での出場権獲得にもなった。１位で出場権獲得となるグループステージでは、スイス、コソボ、スロベニアを相手に未勝利（０勝２分４敗）でまさか最下位に沈んだ。しかし、２４―２５の欧州ネーションズリーグでリーグＣのグループ１で首位だったことで、Ｗ杯欧州予選１２グループの２位とネーションズリーグ暫定総合ランキング上位４チームの１６チームで行われるプレーオフへの挑戦権を“救済”で獲得。そして、一発勝負の２試合を制して、２大会ぶりの出場権獲得につなげた。

過去の日本との対戦成績は１勝３分け１敗だが、２００２年を最後に対戦経験はない。