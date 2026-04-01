米１０年債利回り低下 今月の動きの調整が強まる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 今月の動きの調整が強まる＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.791（-0.037）

米10年債 4.313（-0.036）

米30年債 4.904（-0.007）

期待インフレ率 2.308（-0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日市場は今月の動きの調整が強まり、原油相場も下落する中、米国債利回りも低下した。



米国のイラン紛争からの早期撤退の可能性を見極めている。そのような中で、トランプ大統領が側近に対し、ホルムズ海峡が大部分閉鎖されたままでも対イラン軍事作戦を終結させる意向があると伝えたとの報道に反応している模様。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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