人気絶頂で芸能界を引退するも復帰した俳優の山本裕典が、かつて所属していた芸能事務所の解雇理由である女性問題や、契約終了日の一部始終について赤裸々に語った。人生のどん底を味わったはずの山本は、今後の恋愛について衝撃的な発言をし……!?

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山本といえば、月刊誌『JUNON』主催の国民的ボーイズコンテスト「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をきっかけに、17歳のとき芸能界デビュー。数々のヒット作品への出演で若⼿人気俳優の地位を手にするも、2017年に所属事務所から解雇され、29歳で芸能界を引退し、いろいろあって復帰したことで知られている。

山本は、以前所属していた芸能事務所の解雇理由について、「女性遊びがちょっと派手だった」と回顧。かつて超モテまくっていた山本は、モデルやアイドル、女優、アーティストといった業界人の女性と交際していたらしく、「タレントや女優と付き合っていると共演NGくらうぞ」と、事務所から忠告されたという。

そこで山本は、交際相手を芸能人からキャバクラ嬢に変えたが、写真週刊誌『FRIDAY（フライデー）』に1年に4回ほど女性問題を取り上げられ、世間を騒がせ続けた。そのため実は当時、連続ドラマや主演舞台など今後1年ほどの仕事が決まっていたが、「事務所に愛想つかされて引退に追い込まれた」そうだ。

ある日山本は、弁護士を連れた所属事務所の社長に呼び出され、「ウチじゃちょっと面倒見きれない」と、半泣き状態で解雇を言い渡されたという。自身の解雇理由がメディアにさまざまな憶測で報じられ、それに泣きながら弁明する後輩タレントを見て、当時の山本はさすがに「心苦しかった」そうだ。

どん底から這い上がってきた山本だが、恋愛に懲りたわけではないらしい。今後の交際相手について山本は、「キャバ嬢はもうないかな。金銭感覚がバグっているんで」と前置きしたうえで、「最近思っているんすよ。ファンとかの方がいいのかなって」と告白。「自分のことを知っていて、好いてくれて、応援してくれる子」と付き合うのが良いのかもしれないと続けた。

この発言に、山本と同じく紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUN・中丸雄一を含む共演者たちがビックリ。「これ今Xものすごいザワめいていますよ！」「DMめっちゃ来ますよ！」などと山本にツッコんだ。

なお、山本が共演者に止められる一幕もあるほどぶっちゃけまくったトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）は、3月28日深夜に放送された。

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