■サッカー KIRIN WORLD CHALLENGE 2026 日本 1ー0 イングランド（日本時間1日、ロンドン・ウェンブリー・スタジアム）

“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで行われた日本（FIFAランク18位）対イングランド（同4位）の試合は1ー0で勝利し、大金星を挙げた。日本は前半23分に三笘薫（28）がゴール決め、1点差を守り切った。

日本代表のスタメンはGKに鈴木彩艶（23）、DFは谷口彰悟（34）、渡辺剛（29）、伊藤洋輝（26）。MFに三笘、堂安律（27）、中村敬斗（25）、伊東純也（33）、鎌田大地（29）、佐野海舟（25）が入り、FWは上田綺世（27）の1トップ。29日のスコットランド戦から大幅にメンバーを入れ替えた。

イングランドとの対戦成績は0勝2敗1分けと勝利のない日本。前半23分、三笘が自陣でボールを奪うと、中村との鮮やかな連係で一気にカウンターを展開。最後は三笘がペナルティエリア内でキーパーの動きを見極め、右足で冷静にゴール隅へと流し込んだ。聖地・ウェンブリースタジアムで見守る約8万人のサポーターを沈黙させた一撃となった。

日本が1ー0でリードし、迎えた後半19分。ゴール正面でイングランドにフリーキックのチャンスを与えてしまうも、ここは壁に当たって難を逃れた。地元で負けられないイングランドの猛攻を日本は粘り強く凌ぎ、1ー0で勝利し歴史的1勝を挙げた。