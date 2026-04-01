大阪杯がG1に昇格した17年以降、友道厩舎は唯一、毎年管理馬を送り出している。今年も2頭がスタンバイ。注目は前走AJC杯を制覇した4歳ショウヘイだが、昨年3着の8歳ヨーホーレイクも侮れない。

偉大な父の背中を追って悲願の初タイトルに挑む。 3冠馬ジェンティルドンナ、コントレイルを輩出したディープインパクト産駒は現役馬28頭のみ。石橋助手は「前走（京都記念7着）後、放牧からリラックスした状態で帰ってきた。当初は物足りなさもあったが、2週前にやってきっちり上昇。1週前にしまいの動きをきつくしてもらったことにより、バランスが起きて整っている」と上昇をアピールする。

8歳馬の底力に期待がかかる。メンバー中、最高齢とはいえキャリアはまだ18戦目で肉体的に若く、ビジュアルでも衰えを感じさせない。「脚元の不安もなく、力はある」と力を込める。先週の高松宮記念の上位3頭は7歳馬と9歳馬だった。次はヨーホーレイクの番だ。同レースはG1昇格後、6歳以上が勝てば史上初。昨年届かなかったG1奪取へ、新たな歴史の扉を開く。