◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

大勢はＷＢＣ以降、コンディションが悪いのかとも思ったけれど、１５６キロのスピードが出てるんだから心配ないね、大丈夫。開幕３連戦は不在で苦しい戦いになってしまったが、焦って使わず休ませて良かったと思うよ。

やっぱりピッチャーに大事なのは球速さ。その点、先発のウィットリーには、ちょっと残念な気がしたね。

５回６安打で２失点。悪くはないと言えるんだが、ナックルカーブやカットボール、チェンジアップと変化球が多すぎる。もっと真っすぐで攻めないと、もったいない。ＭＡＸ１５５キロも出てるんだぜ。アメリカではそれぐらいの速さでは打たれてしまうのかもしれんが、身長が２０１センチ。角度があるし、日本の打者にはなかなか打てないストレートだよ。

２回に一発を浴びたサノーにも８球中７球が変化球。内に入ってしまった球を運ばれた明らかな失投だったが、内角のストレートで勝負していれば詰まらせることができたはず。

キャンプから一番いい外国人投手だと見ていたんだ。自分のいいところをもっと自覚して、コーチや捕手と組み立てを、しっかりと話し合ってほしいね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）