順大監督時代に箱根駅伝で４連覇を含む６度の優勝を果たした沢木啓祐氏（８２）が２６年度から東京国際大のアドバイザーに就任することが３１日、分かった。選手、監督として大活躍した「ミスター順大」が８２歳にして、今年の箱根駅伝で１６位だった東京国際大の強化のために、新たな勝負に打って出る。

沢木氏は、大阪・春日丘高２年時に全国高校総体で１５００メートルと５０００メートルで２冠。３年時は全国高校総体には出場せず、欧州遠征するなど超高校級の選手として活躍した。１９６２年に順大に入学。箱根駅伝では４年連続でエース区間の２区を走り、４年時には区間賞を獲得し、順大初優勝の立役者となった。

得意とするトラック種目では世界レベルで活躍。１９６８年メキシコシティー、１９７２年ミュンヘン五輪に出場した。特に５０００メートルでは１９６６年に英国で開催された大会で１３分３６秒２の日本記録で優勝。そのタイムはその年の世界ランク４位だった。１９６８年には５０００メートルで１３分３３秒０まで短縮。当時のシューズや陸上競技場のトラックなどを考えると、驚異的な記録だ。

１９６６年に順大を卒業した直後から現役選手としての活動と並行して母校のコーチに就任。指導者として後進の育成に尽力した。１９８２年に監督に昇格。２００１年に退任するまで２０年間で、箱根駅伝では４連覇（１９８５〜８８年）を含め６度の優勝に導いた。監督ラストシーズンの２０００年度には大学駅伝３冠に輝いた。抜群の調整力で下馬評を覆す逆転劇を度々、起こし、その卓越した手腕は「沢木マジック」と評された。

沢木氏の「新天地」となる東京国際大は２０１１年に駅伝部が創部。大志田秀次監督（現明大監督）の指導の下、１６年に箱根駅伝初出場。２０２１年の出雲駅伝で学生３大駅伝初優勝を果たした。２０２３年に大志田監督が退任した後、横溝三郎総監督が監督に就任したが、２０２４年１１月に現役監督のまま８４歳で亡くなった。その後、中村勇太監督代行がチームを率いている。

２０２５年の箱根駅伝では８位と健闘し、シード権（１０位以内）を獲得したが、今年１月の第１０２回箱根駅伝では１６位に終わった。巻き返しの起爆剤として白羽の矢が立ったのが「名将」沢木氏だった。アドバイザーとして中村監督代行、小針旭人コーチと共に選手を指導する。

理論と情熱を兼ね備えた８２歳の沢木氏が再び箱根への道に向かう。令和の時代に「沢木マジック」が発揮されるか。２０２６年度の大学駅伝の大きな見所となる。

◆沢木 啓祐（さわき・けいすけ）１９４３年１２月８日、大阪・吹田市生まれ。８２歳。大阪府立春日丘高２年時に全国高校総体１５００メートル、５０００メートルで優勝。同３年時は日本選手権１５００メートルで２位。１９６２年に順大入学。箱根駅伝では４年連続で２区を走り、３位、１５位、６位、区間賞。４年時にはエースとして順大の初優勝に貢献した。６６年に卒業し、母校のコーチ兼任で選手として活躍。６８年メキシコシティー五輪、７２年ミュンヘン五輪に５０００メートル、１万メートルで出場。１５００メートル（６７年、３分４４秒５）、５０００メートル（６８年、１３分３３秒０）、１万メートル（６８年、２８分３５秒２）の３種目で日本記録をマークした。現役引退後は指導者として専念。８２〜２００１年まで監督を務め、その間、箱根駅伝優勝６回、全日本大学駅伝優勝１回、出雲駅伝優勝２回で学生３大駅伝計９勝。監督最終年の２０００年度は学生駅伝３冠を果たした。監督を退任後、総監督、部長などを歴任し、２０２４年に名誉総監督を退任した。

◆東京国際大 １９６５年、国際商科大として創立。８６年から現校名。駅伝部は１１年に中大ＯＢの横溝三郎総監督、大志田秀次監督体制で創部。箱根駅伝は１６年に初出場して１７位。最高成績は初のシード権を獲得した２０年と２２年の５位。２１年出雲駅伝では学生３大駅伝初優勝。全日本大学駅伝は１９年の４位が最高。練習拠点は埼玉・坂戸市。タスキの色は紺青。主なＯＢは東京五輪１万メートル代表の伊藤達彦（ホンダ）ら。