阪神の新助っ人イーストン・ルーカス投手（２９）が４月１日のＤｅＮＡ戦（京セラ）で来日初登板初勝利を狙う。３１日は強めのキャッチボール、短いダッシュなどで調整。「早く投げたい。ワクワクしているよ」と気を引き締めた。

同球場では２５日のファーム・オリックス戦で登板。３回２／３を投げ６安打４失点だったが「結果は理想的なものではなかったが、次はしっかり対応できるようにしたい。マウンドは投げやすいし、いい結果になるように頑張りたいね」と意気込んでいる。

来日から３カ月。日本野球については「ある程度、想像していた通りかな」とうなずく。メジャーとの比較として「打席で多く球数を投げさそうとしてくる。しっかりとした打者が多い印象だね」と分析。各打者の“粘り”を警戒し、初登板を前に対策を練ってきた。

巨人との開幕３連戦も映像でチェック。カード勝ち越しスタートに「本当にいいチームだと改めて思った。いい投手がそろっているし、打線もしっかり点を取ってくれる。今シーズンがさらに楽しみになったよ」と新助っ人。連覇に欠かせぬ新鮮力がベールを脱ぐ。