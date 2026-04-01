「ファーム・交流戦、中日（降雨中止）阪神」（３１日、ナゴヤ球場）

阪神の育成・西純矢外野手（２４）が３１日、同じ外野手で３０日に支配下登録が発表された福島を祝福した。同学年の吉報に良い刺激を受けながら、今やるべきことに注力して、理想の打球を追い求めていく。

３桁の背番号を背負う仲間が支配下を勝ち取った。西純は「すごいおめでたいなと思います」と祝福。次は自分だと気合が入りそうな状況だが、「そこまで変に力は入ってない」と冷静なのは、自身の鍛錬のみを考えているからだ。

ファームで打率・３２５を記録し、スタメン１０試合連続安打を継続中。それでも「きれいなヒットじゃないんで」と渋い顔で球場を後にすることも多い。「ちゃんと打球を上げていきたい」という理想がある以上、単に安打が続いているだけで手応えは感じられない。

そんな西純が「良い感じで打てた」とうなずいた打席がある。２９日のファーム・広島戦の三回、あと少しで左翼フェンスを越える適時二塁打を放った。「感触はめちゃくちゃ良かった」。具志川での春季キャンプから取り組んできた「下半身で打つ技術」が少し体現できた瞬間だった。

３１日は同・中日戦（ナゴヤ）が降雨によるグラウンド不良で中止。同球場の屋内練習場でマシン打撃などを行って汗を流した。「まだまだ打席に立っていかないと」。野手になった覚悟を胸に、成長を続ける。