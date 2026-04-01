カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（３４）が３１日、チームの公式サイトと自身のインスタグラムで退団を発表した。２０１４年に加入してから１２年在籍。現役は続行し、今後は各国の選手でチームを編成する新設のカーリング初のプロリーグ、ロックリーグで活動する。

カーリング人気の火付け役を担ったロコ・ソラーレのムードメーカーが決断を下した。２０１８年に流行語大賞を受賞した「そだねー」の象徴で、不動のサードとして五輪２大会連続メダル獲得に貢献した吉田知が退団を発表した。

４位だった３月の世界選手権が、チームとして最後の大会となった。自身のインスタグラムでは「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」と報告した。

今後はカーリング初のプロリーグに参戦し、チームの主将として活動していく。五輪をともに戦った藤沢五月、妹の吉田夕梨花、鈴木夕湖の３人には「勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」とエールを送り「それでは５０歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね」とつづった。

ロコ・ソラーレとしては一つの分岐点を迎え、６月の日本選手権（横浜ＢＵＮＴＡＩ）に臨む。世界選手権では混合ダブルスを主戦とする小穴桃里を招集し、１次リーグでは吉田知と交互にサードを務めていた。すでに代表決定戦の資格を獲得している３０年フランス・アルプス五輪へ向け、ロコ・ソラーレが新体制で戦っていくことになる。

◇吉田知那美（よしだ・ちなみ）１９９１年７月２６日、北海道常呂町（現北見市）出身。小学生のときから競技を始め、２０１１年に北海道銀行フォルティウスに加入。１４年ソチ五輪に出場した。大会後に戦力外通告を受けて退団し、ロコ・ソラーレに加入。サードとして出場し、１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダル獲得に貢献した。１５７センチ。夫はアルペンスキーコーチの河野恭介氏。

◆ロックリーグ カーリング初のプロリーグで、２０２５年にワールドツアー最高峰、グランドスラム大会を運営するグループが設立した。カナダ（２チーム）、欧州（２チーム）、米国（１チーム）、アジア（１チーム）の世界６地域から６チームが参加し、１チームのメンバーは男女各５人で構成される。２０２６年は４月から６週間にわたって、カナダ、米国、欧州で開催される。２７年は１月から４月にかけてフルシーズンで行われる予定。

◆ロコ・ソラーレ チーム青森で五輪２大会出場の本橋麻里さんが、故郷の北海道北見市で競技を続けられるように２０１０年８月「ＬＳ北見」を結成。１８年８月に本橋さんを代表理事とした一般社団法人「ロコ・ソラーレ」を設立し、現チーム名となった。リード吉田夕梨花（３２）とセカンド鈴木夕湖（３４）は創設時から在籍。１４年に吉田知、１５年にスキップ藤沢五月（３４）が加入した。五輪は１８年平昌で銅メダル、２２年北京で銀メダルを獲得した。３月の世界選手権は、混合ダブルスを主戦とする小穴桃里（３０）が同大会限りの助っ人としてリザーブを務めた。