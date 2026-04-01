（フィギュア世界選手権/引退試合V/坂本「解放感」/） フィギュアスケート世界選手権（プラハ）で、引退試合を日本女子最多4度目の優勝で飾った坂本花織（25＝シスメックス）が31日、関西国際空港着の便で帰国。トレードマークのスマイルを浮かべ「もう解放感しかない。いい締めができた」と喜びに浸った。

大会後には、一緒に戦ったメンバーが坂本の慰労を兼ねたサプライズパーティーを開催。うたげは夜中まで続いたという。今後は自身が育った神戸クラブで、指導者の第一歩を踏み出す。「私だって、すぐに何でもできる選手じゃなかった。粘り強く、時間をかけて育てたい」と「第2の坂本」育成に意欲を見せた。

《中井亜美、引っ張る存在に》世界選手権9位の中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）は羽田空港に帰国。五輪銅メダルなど飛躍のシニア1年目を終え「自分を大きく変えるシーズンを走り抜けた」と語った。現地では引退する坂本のサプライズパーティーを開催。「花織ちゃんが引っ張っていく姿を間近で感じた。自分が引っ張っていけるような存在になれたら」と決意を語った。「来季は（島田）麻央ちゃんもシニアに来る。一緒に頑張ろうという気持ち」と気を引き締めた。