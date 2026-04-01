デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はリーグ優勝したチームの開幕連敗を取り上げる。

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Ｑ…リーグ優勝したチームの開幕連敗最長は？

Ａ…１９６０年大洋（現ＤｅＮＡ）の６連敗

三原脩監督が「魔術師」の異名を決定的にしたのがこの年だった。

知将は巨人を追われ、福岡へと流れた過去があった。西鉄（現西武）を率いて５６年から３年連続でパ・リーグを制し、日本シリーズでは全年で古巣を倒した。５９年限りで退団し、大洋へと招かれた。

前年まで６年連続最下位という、お荷物球団である。負け犬根性が染みついたチームを立て直せるか、誰もが疑問に思っていた。

４月２日の開幕戦で、いきなり暗雲が垂れ込めた。エース・秋山登の頭に練習中、中日の牧野茂コーチが手を滑らせたノックバットが直撃したのだ。開幕戦からチームは６連敗。名将を招いても、駄目なものは駄目か−。チーム内外にそんな空気が漂う。

危機に陥った三原監督はここから、矢継ぎ早に手を打ってゆく。近鉄からトレードで鈴木武を獲得し、近藤昭仁と二遊間を形成し内野を引き締めた。また戦列に戻った秋山、鈴木隆、権藤正利と投手陣も整備された。８月１１日・阪神戦では、弱冠２０歳の島田源太郎が完全試合を達成と、士気は一気に高まった。

そして１０月２日。阪神戦試合中に巨人敗れるの一報が入り、大洋の初優勝が決まった。余勢を駆って迎えた臨んだ日本シリーズでは、圧倒的な攻撃力を擁する大毎（現ロッテ）をすべて１点差で破り、４連勝で日本一に上り詰めたのだった。