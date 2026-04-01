「楽天２−４ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）

１１年ぶりの日本復帰戦は、無念の結果に終わった。満を持して臨んだはずのホーム開幕戦。楽天・前田健太は五回途中５安打２失点で黒星発進。制球に苦しみ、球数８３球、５与四球の苦しい内容だった。

「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」

ＮＰＢ公式戦の登板は広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶり。登板前にはプレートに右手を置くルーティンで祈りをささげた。初回三者凡退の立ち上がり。だが、以降は“らしさ”を欠いた。

三回は安打と四球で２死一、二塁とされ、同学年の柳田に同点適時打を許す。「要求とは違うコース、狙ったところとは全然違うボールになってしまった」。四回は１死満塁から周東に決勝犠飛を浴びた。くしくもこの一打で、史上７人目となる日米通算２５００投球回に到達した。

「（調子は）今日は悪くはなかったと思います。ほんと、細かいコントロールミス」と反省する。それでも打たれた５安打はすべて単打。「長打のある打線、いいバッターがそろってる中で、シングルヒットが多かったというところは良かった」と収穫も挙げた。

新たなホームでの登板。「本当に心強いというか、ファンの人がたくさん声援を送ってくれたんで、期待に応えられるように、今後いいピッチングをしたいなと思います」。反省と収穫のあった復帰戦。次は勝利を届ける。