「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）

大阪桐蔭が智弁学園（奈良）に７−３で勝ち、２０２２年以来４年ぶりの優勝を果たした。先発した川本晴大投手（２年）は１５０球を投げ、９回６安打１５奪三振３失点で勝利に貢献。センバツ決勝での１５奪三振は９回に限ると歴代最多タイという快投で、２年生ながら大会を通じて強烈なインパクトを残した。

この場所だ。幼い頃から憧れていたマウンドだ。４点リードの九回裏、川本はふと三塁側アルプスを見つめた。ギッシリ埋まった客席。たくさんの応援に勇気と力をもらった。球速に衰えはない。１５０球目。最後の打者をこん身の１４６キロで空振りに仕留めると、歓喜の瞬間が訪れた。初回の三者連続で始まった奪三振ショーを、１５Ｋ完投で締めくくった。

「甲子園の決勝戦で先発することが目標でした。楽しかったです。小学校の頃から大阪桐蔭に行きたいと思っていて、決勝のマウンドは、いつもと雰囲気が違いました」

大阪桐蔭の背番号「１０」はこの春の象徴になった。決勝戦の１５奪三振は９回に限れば歴代最多タイで、８４年に桑田真澄（ＰＬ学園）が記録した１４を超えた。三、四回に失点し、六回には高校入学後初めて本塁打を浴びて同点とされるも、大崩れはしない。大会を通じて自信は確信となり、仲間への信頼もあった。

「点を取られても、絶対に野手が点を返してくれるというのはありました。（先輩から）自分のボールを信じて投げろと言われていました。（今日は）１００点です」

甲子園での活躍を夢見て、早い時期から体作りに取り組んできた。１９２センチ、９５キロ。東北高時代のダルビッシュ有よりしっかりとした体格、花巻東高２年時の大谷翔平よりも身長がある。

「小学校の頃から（親が）ご飯を考えて作ってくれました。（食べることが）苦しかったこともあるけど、それが良かったんだと思います」

まだ１６歳。無限の可能性を秘めている。春夏連覇へ、その先にある未知の領域へ。大型左腕が、新たな時代を切り開く。

◆川本 晴大（かわもと・はると）２００９年９月９日生まれ、１６歳。埼玉県飯能市出身。１９２センチ、９５キロ。左投げ左打ち。投手。小学１年から泉ホワイトイーグルスで野球を始め、中学１〜２年は武蔵嵐山ボーイズ、中学３年は東京城南ボーイズに所属。大阪桐蔭では１年の秋季大阪大会で背番号１１。同年秋季近畿大会で背番号１０。５０メートル走６秒８、遠投１００メートル。