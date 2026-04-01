「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）

近畿対決となった決勝で、大阪桐蔭が７−３で智弁学園を下し４年ぶりの優勝を果たした。史上最多に並ぶ５度目で、夏を合わせた史上２位の優勝回数は１０に達した。同点とされた直後の七回に、主将の黒川虎雅内野手（３年）の２点適時打などで４点を奪い、決勝では負けなしの１０連勝。智弁学園は１０年ぶり２度目の優勝に届かなかった。

雨上がりの甲子園に、歓喜の輪が美しく輝いた。春夏通算１０度目の日本一。強い大阪桐蔭が帰ってきた。西谷浩一監督（５６）はかみしめるように言葉を紡いだ。

「ＯＢが９回優勝してくれていましたので、とにかく１０回目の優勝をしようと、生意気なんですけど、毎日毎日それを子どもたちと話をして。今日なんとか達成できて本当にうれしい」

同点の七回、試合を動かした。無死一塁から仲原慶二外野手（２年）にはバスターエンドランを指示し、成功。そこから勝ち越した。そして最後に得点をもたらしたのが、主将の黒川虎雅内野手（３年）だった。今大会は準々決勝まで無安打と苦しんだが、決勝の舞台で初打点となる２点適時左前打をマーク。「チームに迷惑かけているのでここで打って川本を楽にさせたい気持ちがありました」。強い思いが詰まった一打だった。

西谷監督は黒川が入部してすぐ、「あ、もうこの子だな」と主将にすることを決めていた。甲子園でもキーマンに挙げるのは毎回、黒川。「本当に責任感が強い子。（黒川のキャプテン力が）このチームの全て」と信頼を寄せる。昨年は中野大虎、森陽樹のＷエースを擁したが一年間甲子園に出られなかった。「甲子園が遠くになったような感じがしたので」と指揮官が新チームであえて口にしてきたのが「１０回目の日本一」。監督、先輩の思いをチームに浸透させてきたのが黒川だ。

１学年上の主将・中野の元でキャプテンシーを身につけた。「気持ちを前面に出す人で。魂を込めてやる、魂の言葉の裏側にはいろいろな意味があることを学んだ」。イズムを受け継ぎ、誰よりも熱くチームを引っ張った。熱さゆえミーティングも長くなりがちだが、選手たちの意識も変わった。掃除ひとつをするにしても「日本一のため」と全員の熱量は自然と高くなっていった。

先輩たちのサポートも大きかった。昨年秋の練習では引退した中野、森が打撃投手を務めた。「ハイレベルなピッチャーに対して、『もっといいピッチャーを打ってきたぞ』と自信になりました」と黒川は言う。西谷監督も「３年生が秋に手伝ってくれたおかげ」と感謝。先輩たちも含めた全員でつかみ取った１０度目の頂点だ。センバツ５度目の優勝は東邦と並び史上最多タイ。甲子園の決勝は１０度で全勝とまた強豪校の証しを刻んだ。

ただ、これがゴールではない。黒川は２０１８年以来の春夏連覇を見据えた。「甲子園に帰ってきて、達成する権利は僕たちしかない。しっかり挑戦したい」。新たな歴史をまたここから刻んでいく。