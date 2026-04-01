俳優の沢村一樹（５８）が３１日、都内で行われた、連続ドラマ初監督を務めるテレ東系「水曜日、私の夫に抱かれてください」（４月１日スタート。水曜、深夜０・３０）の会見に出席した。チーフ監督として参加しており、Ｗ主演の菅井友香（３０）と入山法子（４０）も驚く独特な演技指導が明かされた。

２０１０年の短編ドラマに続き、２本目の監督作品となった沢村は、生配信イベントに登場して「生放送と言われただけで、鎮静剤を打たれているみたい。生放送で何回も怒られているので」とおなじみの暴走トークを封印。最終話の編集はこれからで「最後まで全うしたい」と意気込んだ。

公認不倫という奇妙な三角関係を描くラブサスペンス。入山は菅井に触れるシーンを撮影する際、沢村から「下流の川のように触って」と独特なディレクションを受けたといい、「これが“沢村監督イズム”なのかって」と圧倒された様子。沢村は「見事な下流でしたよ」と褒めちぎった。

菅井は沢村から手本を見せてもらうことで、細かなニュアンスを表現。驚くシーンでは「森のクマさんに出会ったように驚いて」と演出を受け、「（演じる）蓉子というキャラクターが深くなっていった」と感謝した。菅井、入山とともに三角関係を演じる俳優の稲葉友（３３）も「思いつけなかったアプローチをいただけた」と、沢村の発想力に脱帽した。

３人から自身の演出方法を語られた沢村は「今回やらせていただいて気付いたのは、言うのは簡単だなって！それをちゃんと表現してくれるのは役者の皆さんなので。再現してくださって助かりました」と笑顔だった。