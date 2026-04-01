「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。２０２４年６月に記録した広島・大瀬良以来で、史上９１人目、通算１０３度目。同球場では初の達成となる。チームが敵地で開幕３連敗を喫した中で託された、本拠地開幕の一戦。自身のプロ初完投初完封を、偉業で成し遂げた。

新庄監督は快挙の左腕を拍手しながら出迎えて祝福。「すごい。いや〜もうビックリしましたね」と驚きを口にし「初回四球を出した後のダブルプレーでノーヒットノーランを達成できたと思う」と喜んだ。

試合前のブルペンでは「めちゃくちゃ緊張していたんですよ。彼は緊張したらいい投球ができるタイプ」と振り返る。偉業については「実は六回から」と予感し、「ノーヒットノーランあるから、今日はピッチャーいらないって」と舞台裏を明かしていた。

快挙直前の清宮幸の失策については「Ｅ（ランプ）つけ！Ｅついてくれ！」と心境を振り返った中、新庄監督就任後ではポンセに続き２人目の達成に。敵地３連敗から、劇的な形での今季初勝利に「雰囲気変えてくれましたよね」と話し「明日は北山君がね、また同じ事をしたら。いいゲームを見せられて良かったです」と笑顔だった。