【経済指標】

【米国】

＊住宅価格指数（1月）22:00

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 0.3%（0.1%から修正）（前月比)



＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00

結果 1.18%

予想 1.38% 前回 1.43%（1.38%から修正）（前年比)



＊シカゴPMI（3月）22:45

結果 52.8

予想 55.0 前回 57.7



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00

結果 91.8

予想 87.9 前回 91.0（91.2から修正）



＊米求人件数（2月）23:00

結果 688.2万人

予想 689.0万人 前回 724.0万人（694.6万人から修正）



【カナダ】

実質GDP（1月）21:30

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

結果 0.6%

予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

同盟国に対して、米国の航空燃料を購入するか、ホルムズ海峡から自力で奪い取るよう要請したと述べた。また、イランについて「事実上壊滅した」と主張。



＊ＵＳＴＲ代表

グリア（ＵＳＴＲ）通商代表は、トランプ大統領と習近平国家主席との首脳会談に向けた準備が順調に進んでいると述べた。イラン紛争の影響でこの重要会談は５月に延期されている。グリア代表は、今回の紛争がさらなる延期につながる可能性を低く見積もっている。



＊バフェット氏

著名投資家のバフェット氏が米ＣＮＢＣに出演し、ノンバンクとの結びつきが強まる銀行システムに、脆弱性の兆候が出現してきたと警告した。

外部サイト