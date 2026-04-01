◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

格の違いを示した。出場選手登録されたばかりの大勢投手（２６）が、今季初登板で即セーブに成功。「最高の舞台を用意してもらった。結果的に３人で抑えることができてよかった」。帰ってきた剛腕が連敗ストップに貢献した。

ＷＢＣに出場した影響で１カード遅れの“開幕”。同点でも行く準備をしていた中、９回に丸の殊勲打が飛び出した。３点リードを背に１奪三振３人斬り。「緊張、力みからフォームを崩した」としながらも最速１５６キロ。フォーク３球、残り１１球の直球は全て１５３キロ超えと圧巻だった。昨年７月４日・広島戦（東京Ｄ）以来の通算８２セーブ目で、西村健太朗を抜き球団単独３位に浮上した。

触発されていた。中日の先発は侍ジャパンで同僚だった金丸。同じ兵庫出身で、ＷＢＣ期間は一緒に買い物にも出かけた。「肝の据わった男らしい後輩。今は敵だけど、初先発でいい投球をしていたので気合が入った」。昨季は自己最多６２登板で最優秀中継ぎのタイトルを獲得。自身が不在で１勝２敗と負け越した開幕３連戦は８、９回までブルペンが総動員で準備していた。打者や展開によって投手がせわしなく入れ替わり、複数回肩をつくり直す投手もいた。この日は試合前から「９回・大勢」で決定。そこにつなぐべく、救援陣も０封リレーと結束した。

守護神のマルティネスは次カードに照準を合わせていまだ調整中。「ライデルがいない間にクローザーを経験したいと思っていた」と入団から３年間務めていた抑えの血が騒いだ。阿部監督も「これからまた厳しいところで投げてもらう。とにかく今日投げられてよかった。一歩進んだ」とたたえた初マウンド。期待される役目を全うした。（堀内 啓太）