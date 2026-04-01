◆パ・リーグ 日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）

日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンで行われたロッテ戦で無安打無得点試合を達成した。２０２４年６月の大瀬良大地（広島）以来で、史上９１人目通算１０３度目。チームでは７人目。今季初登板の３年目左腕は打者２９人と対戦し、２四死球と失策で３度走者を背負ったが、１２三振を奪い１２８球でロッテ打線を抑え込んだ。打線も４本塁打などで大量援護し、開幕からの連敗を３で止め、今季初勝利を挙げた。

◆こんな人 細野は繊細で研究熱心な剛腕だ。先発した１４日の巨人とのオープン戦（東京Ｄ）の試合前には、同じ左腕の巨人・杉内投手チーフコーチに“直接取材”した。自身の登板前には杉内コーチの奪三振集の動画を視聴するほどの憧れの存在に、あらかじめ用意していた質問をぶつけたという。先発日であろうとチャンスを逃したくなかった。キャンプ中には利き手とは反対の右投げでキャッチボール。「実験です。ゴルファーが逆振りしません？ 次の日に（体に）どんな反応が出るかと思って」。ファンからの人気も高いイケメン左腕は日々、進化を続けている。