元乃木坂４６で女優の生駒里奈が１日、事務所を移籍したことを発表した。

自身のインスタグラムで「株式会社 A.M. Entertainment (現・株式会社ゼスト)を退所し、 本日より株式会社 CRGに所属する事になりました」と報告。芸能界入りしてから15年とし「これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。 新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」と伝えた。

◆生駒 里奈（いこま・りな）１９９５年１２月２９日、秋田県生まれ。３０歳。２０１１年８月、乃木坂４６の１期生オーディションに合格し、上京。１２年２月のデビュー曲「ぐるぐるカーテン」から５作目「君の名は希望」まで連続でセンターを務めた。１４年２月、ＡＫＢ４８チームＢに兼任で加入し、第６回総選挙では１４位で選抜メンバー入り。１５年３月に兼任解除となり、同年７月発売の「太陽ノック」で２年ぶりに乃木坂４６のセンターに復帰した。過去２０作全てに選抜入り。１８年５月に乃木坂４６を卒業。ドラマや舞台出演など女優としての活動の場を広げている。趣味はアニメ観賞、買い物。身長１５３センチ。血液型ＡＢ。

【報告全文】

株式会社 A.M. Entertainment (現・株式会社ゼスト)を退所し、 本日より株式会社 CRGに所属する事になりました。

(A.M.Entertainment (現・株式会社ゼスト)とは業務提携という形になります。)

芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。 関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。 その気持ちでいっぱいです。

これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。

ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。 新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります。

2026年4月1日

生駒里奈