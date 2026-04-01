男子ゴルフの元世界ランキング１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が３月２７日（日本時間３月２８日）、米フロリダ州で自動車による交通事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で運転した疑いで一時逮捕された件で、当時着用していた服のポケットから麻薬生鎮痛薬ヒドロコドンが２錠見つかったと米メディアが報じた。

ウッズは自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こした。マーティン郡警察によるとウッズがトレーラーをけん引するトラックを高速で追い越そうとしたことが事故の原因だと述べ、けが人はなかった。

しかし警察はウッズが酩酊（めいてい）状態にった、ＤＵＩ（飲酒運転および薬物影響下での運転）容疑で逮捕。フロリダ州マーティン郡の警察に事故現場で供述した。３月３１日（日本時間４月１日）に公開された逮捕状によると、左のズボンのポケットからヒドロコドンが２錠が見つかったという。またウッズは事故現場で警察に携帯電話を見ながらラジオのチャンネルを変えていたと、供述したという。

また米報道は捜査したマーティン郡保安官代理のタチアナ・レベナー氏の先生陳述書には、事故当時ウッズは「ひどく汗をかいていた」とし、飲酒については否定したものの、処方薬を「少し飲んでいます。今朝早くに処方薬を服用しました」と答えたことが記されていた。

ウッズは１５００ドル（約２４万円）の保釈金を支払った後、同日午後１１時頃に釈放された。

◆タイガー・ウッズの騒動

▽０９年１１月（３３歳） 不倫が発覚し、妻から車で逃走。フロリダ州オーランド近郊の自宅から出た直後に消火栓や木に衝突し負傷した。不倫スキャンダルによりツアーを欠場。この騒動が引き金となり、複数の女性との不倫関係が次々と明らかとなり、「セックス依存症」の治療のために専門クリニックに入院したと報じられた。

▽１７年５月（４１歳） フロリダ州の自宅近くで、車内の運転席で眠っているところを警察に発見され、飲酒運転の容疑で逮捕された。後に飲酒ではなく、依存性の強いアヘン系鎮痛剤を服用していたことが発覚した。

▽２１年２月（４５歳） ロサンゼルス近郊で自動車事故。道路から飛び出して激しく横転し、脚を複雑骨折。長いリハビリを経て同年１２月のＰＮＣ選手権（エキシビション大会）に息子とタッグを組んで出場し、復活をアピールした。

◆タイガー・ウッズ １９７５年１２月３０日、米カリフォルニア州サイプレス生まれ。５０歳。９６年プロデビュー。米男子ツアー（ＰＧＡ）で通算最多タイ８２勝、メジャー通算１５勝は歴代２位。世界ランク１位の通算６８３週間は歴代最長。すでに離婚したスウェーデン出身の元モデル、エリン・ノルデグレンとの間に１男１女。現在はトランプ米大統領の息子の元妻、ヴァネッサ・トランプとの交際している。１８７センチ、８４キロ。