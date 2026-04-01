「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

ホーム開幕戦で王者の誇りを示した。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が初回２死二塁のチャンスでＤｅＮＡに移籍したデュプランティエから先制タイムリーを放った。六回には高寺の左犠飛でホームへ激走。チャンピオンユニホームを着たナインは躍動し、チームは３連勝となった。

金色のチャンピオンユニホームを土で汚しながら、全力でグラウンドを駆け回った。ホーム開幕戦の主役は佐藤輝。昨季までチームメートだったデュプランティエを打ち砕いた。「燃えるものもありました」。心に宿していた闘志をバットにぶつけた。

初回２死二塁。フルカウントから１５６キロの内角直球を捉えた。「もちろん、いい球を投げるんでね」。決して投げミスではなく、厳しいところを突いてきた。それをはじき返し、右中間への先制適時二塁打。「いいところに落ちて良かったです」。二塁上では“熱覇ポーズ”と、黄金に輝く胸の「Ｔｉｇｅｒｓ」を強調した。

デュプランティエとは一緒にお立ち台へ上がったこともある。昨年のポストシーズン前にはシート打撃で対戦して、直球をスタンドイン。「去年もいい投球をしてたんでね」。好投手だということは、ともに戦ったからこそ知っている。「１打席目から、いい結果になって良かった」。移籍後初勝利は挙げさせなかった。

これで３試合連続安打と好調キープ。六回には三塁強襲の内野安打で出塁すると、足でも貢献した。無死二、三塁の三走となり、高寺の浅めの左飛で果敢にスタート。「田中コーチに『行くぞ』と言われたんで、思い切ってスタートできました」。際どいタイミングもヘッドスライディング。「頭からの方が、確率が高いかなと思って」と先にベースを触った。

この３連戦と本拠地開幕３連戦でチャンピオンユニホームを着用する。球団名や背番号などが金色になり、左肩や帽子には７つの星が刻まれている。過去に７度、リーグ優勝を成し遂げたという証し。「ここにある星の数を、もう一個増やせるように頑張ります」。今季初のお立ち台で虎党へ高らかに宣言した。

チームは３連勝。関西に帰ってきても、昨季王者の強さを発揮した。２４年は金色の戦闘服でカード負け越し。今年は勢いを加速させたい。「最高のスタートを切れた。来年も（このユニホームを）着られるように頑張ります」。星を８つに増やし、再びキラキラのユニホームを着るために。虎の４番が頂へと導く。