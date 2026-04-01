「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

勢いよく二塁ベースに滑り込み、スタンドの熱気を増幅させた。阪神・中野が球団史上１５人目となる通算１００盗塁を記録。「気づいていなかった。後から（周囲に）言われて『そういえば、そうだったんだな』って思った」と表情を変えることなく、淡々と振り返った。

五回だ。内野ゴロで一塁に残ると、森下の３球目にスタート。快足を飛ばして今季２個目の盗塁を決め、押せ押せムードを高めた。プロ１年目の２１年に３０盗塁で盗塁王を獲得し、昨季はリーグ４位の１９盗塁。塁間での攻防に心血を注ぎ続け、成功を積み上げてきた。「まだまだ通過点。もっと１５０、２００個と数を増やせられるようにやるだけかなと思う」と今後に向けて目標設定した。

盗塁の前に見せた働きも、見逃せない。五回は１死満塁の好機で打席が巡った。デュプランティエに追い込まれるも、何とかバットに当てて二ゴロ。快音ではなかったが今季初打点を挙げて、２点目に絡んだ。「事を起こせば点につながるかなっていう意識はあった。三振しないことを頭に置きながら食らい付いた結果、いいところに飛んでくれた」とうなずいた。

チームは３連勝も、背番号７は浮足立つ様子はない。「毎試合、新しい気持ちでみんな臨んでいると思う。いい時こそ、何かのほころびですぐチームが悪くなってしまうことはある。いいゲームができるように、明日も気を引き締めてやっていく」。地に足を着け、堅実に勝利を支えていく。

◆阪神では１５人目 中野の通算１００盗塁は球団在籍中１５人目。現役では近本２００盗塁に次ぎ２位。なお盗塁死は３５しかなく、成功率．７４１は球団１００盗塁以上では５位。なお最高成功率は赤星の．８１２。