「第29回京成盃グランドマイラーズ」（S1）は3月31日、船橋競馬場で行われ、6番人気ジョージテソーロが直線で差し切って優勝。重賞初制覇を飾った。同馬と2着ウィリアムバローズには「第38回かしわ記念」（Jpn1、5月5日、船橋）の優先出走権が与えられた。

南関マイル戦線に新星誕生だ。ジョージテソーロがJRAから移籍3戦目で早くも重賞ゲット。道中は中団で脚をためると、直線で剛脚がさく裂した。前で激しくやり合ったリコースパロー、ウィリアムバローズ、サントノーレの有力3頭をまとめて差し切った。北海道所属の落合も初めての南関重賞制覇。「一つの目標だったので達成できて良かった」と笑顔を振りまくと「有力馬が前に行ったのでそれを見ながら、どこを抜けていこうかと考えていた。直線はいい反応をしてくれた」と会心のレースを振り返った。次走は未定だが、自慢の決め手で今後もタイトルを積み上げていく。

◆ジョージテソーロ 父ベストウォーリア 母グリンテソーロ（母の父カジノドライヴ）牡5歳 浦和・小久保智厩舎 馬主・了徳寺健二ホールディングス 生産者・北海道日高町の本間牧場 戦績22戦6勝（南関東3戦2勝） 総獲得賞金1億1952万1000円。