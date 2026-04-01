「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

金色のチャンピオンユニホームを触りながら、試合後の阪神・藤川球児監督は笑顔だった。「誇らしく今日、勝つことができてホッとしています」。２６年シーズンのホーム開幕戦。超満員のファンに勝利を届けながら、チャンピオン−の言葉に「やっぱりムズムズしますね」と本音も漏れた。

「受ける側ではなく攻めていくことが重要だと思いますから。選手たちがグラウンドで非常に躍ってくれたと思います」

攻守で攻めた。初回、先頭の近本が中前打で出塁すると、続く中野には初球から犠打を指示。１死二塁をつくり、２死後、佐藤輝の適時二塁打で先制点を奪った。昨季から不動になった攻撃の形。「揺れ動いていくものですから、もう忘れました」と笑ったが、初回から主導権を握って攻めた。

６回１失点の才木から早めに継投を選択。七回を桐敷、八回はドリスを起用した。２９日の巨人戦では、及川、モレッタで岩崎につないだが、序盤は勝ちパターンも自在。ピンチもあったが「まだそういう時期」とうなずき、「本当に難しいゲームと言いますか、まだ出発したばかり」と、適材適所を見極める春でもある。勝ちながらチームを育てる３、４月。柔軟なタクトで連勝街道を走る。