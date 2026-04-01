「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

お立ち台でニコッと笑った。今季初先発の阪神・才木は６回１失点の好投。昨年のホーム開幕でやられた相手にリベンジを果たした。「ホッとしてます。勝てて良かったです」。苦しみながらも今季の１勝目をつかんだ。

鬼門を乗り越えた。２−０で迎えた六回、先頭の筒香に右翼席へソロを被弾。球場がため息に包まれ、嫌な記憶がよみがえった。昨季もホーム開幕戦を任されていた才木。同じ球場で相手もＤｅＮＡだった。その際は六回に崩れ敗戦投手に。ベンチで涙も流した。

ただ、今年は違った。被弾直後、佐野に内野安打を許したが、山本を併殺打に打ち取り２アウト。最後はヒュンメルを１５０キロの直球で三振に仕留め、力強く拳を握った。「去年はあんまりいいスタートが切れなかったですけど、今年はチームも個人的にも勝ちがつきましたし、良かったと思います」とうなずいた。

今季の初登板。気合が入っていた。初回には自己最速の１５８キロを計測するなど、直球は１５０キロ台後半を連発。「力み散らかしてました」と苦笑いを浮かべたが、「まあ開幕なんで、こんなもんじゃないですか」と流れに身を任せた。毎回走者を背負ったが、粘って試合を作った。

これまでの自分を超えていくのが、才木のモチベーションだ。昨季終了後、ポスティングでのメジャー挑戦を球団に直訴するも実現せず、阪神に残留した。ただ、「向こう（メジャー）に行こうが、こっちに残ろうが、やることは変わらないです。常に自分が成長するには、どうしたらいいかってところなので」と、すぐに気持ちは目の前のシーズンに向いていた。

オフには変化もあった。これまでの自主トレとは異なる、低酸素トレーニングを導入。スタミナ面やリカバリー要素も踏まえた、新たな取り組みだった。投手・才木としてのレベルを上げることに時間を注いだ。

自身のシーズン最初の登板で３年ぶりの白星を飾り、チームを３連勝に導いた。好スタートを切った右腕が、セ界を圧倒していく。