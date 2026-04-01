「日本強すぎんか」森安J、三笘薫の得点でイングランド相手に１点をリードで前半終了！ 「全然やれてる」「試合アツすぎて寝れない」の声

「日本強すぎんか」森安J、三笘薫の得点でイングランド相手に１点をリードで前半終了！ 「全然やれてる」「試合アツすぎて寝れない」の声