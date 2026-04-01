「日本強すぎんか」森安J、三笘薫の得点でイングランド相手に１点をリードで前半終了！ 「全然やれてる」「試合アツすぎて寝れない」の声
現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。
FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと激闘。大注目の一戦で先にスコアボードを動かしたのは日本だ。
23分、自陣でボールを奪った三笘薫がそのまま持ち運び、左サイドに展開。これを受けた中村敬斗のエリア内左からの折り返しに反応した三笘がダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。
このゴールを守り切り、タレント揃いのイングランドに相手１−０とリードして前半を終える。SNS上では「試合アツすぎて寝れない」「このまま勝っちゃえ」「まさか」「日本の守備堅すぎるな」「全然やれてる」「日本強すぎんか」「興奮してます」などの声が上がった。
後半の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと激闘。大注目の一戦で先にスコアボードを動かしたのは日本だ。
23分、自陣でボールを奪った三笘薫がそのまま持ち運び、左サイドに展開。これを受けた中村敬斗のエリア内左からの折り返しに反応した三笘がダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。
このゴールを守り切り、タレント揃いのイングランドに相手１−０とリードして前半を終える。SNS上では「試合アツすぎて寝れない」「このまま勝っちゃえ」「まさか」「日本の守備堅すぎるな」「全然やれてる」「日本強すぎんか」「興奮してます」などの声が上がった。
後半の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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