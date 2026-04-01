ジュニア「ACEes」の作間龍斗がこのほど、都内で、日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（8日スタート、水曜後10・00）の会見に出席した。

女優の波瑠と麻生久美子がダブル主演。文学オタクで鋭い推理力を持ちトランスジェンダーである銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と、主婦・沢辻涼子（麻生）がバディとなり、旅先での事件を解決する。

作間は涼子の大学時代の恋人・カズト役。「謎の多い人物。元彼役ということでプリクラを撮ったり、学校の帰り道に待ち合わせしたり、凄くキラキラした青春をやらせていただいた。自分ではこっぱずかしいことをいろいろと全力でキラキラしました」と役どころについて話した。

劇中にも登場するプリクラの撮影では苦労もあったという。「監督から“今から架空の著名人の名前を出すので、その人が残したポーズをやってください”と、大喜利が始まった」と癖強めなリクエストがあったことを明かした。「10、20分くらい（カメラを）回した。苦労が詰まっているので、それもぜひ見ていただけたら」とアピールした。

名作の知識を生かして事件を解決していく物語にちなみ、自身にとっての名作は「タイタニック」であると明かした。生まれる前に公開された作品だが「曲とかも好きなんですよ。日本語で見たりとか字幕で見たりとか、いろんな見方を定期的にしてます」と自身にとって特別な作品であることを話した。