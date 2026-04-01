４年ぶりの近畿勢対決となった選抜高校野球の決勝は３１日、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を終盤に突き放し、選抜最多に並ぶ５度目の優勝を飾った。

甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は、中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は打線が６安打に抑えられ、２０１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。

投手の負担は大幅減

今大会で指名打者（ＤＨ）制を使ったのは、延べ６２校のうち５６校。今春からの採用が決まって８か月と準備期間が短く、各校は手探りで「１０人目」の生かし方を模索した。

優勝した大阪桐蔭は、腰痛で調整が遅れた谷渕をＤＨで４番に据え、智弁学園は相手投手などに応じて選手、打順を頻繁に変えた。全体の傾向では、打順は６番以降が約７割。打力向上の予想に反し、総得点は昨年の２８５点から２３１点に減ったが、これまで公式戦で出番のなかった選手が多くプレー機会を得た。

打席に立たなかった投手の負担は大幅に減り、３度の完投を含め５連投した智弁学園の杉本は「（疲労感が）全然違った」と新ルールに感謝した。過度な連投につながっては本末転倒だが、酷暑の夏場はより有効性が増すだろう。

一方、先発投手がＤＨを兼ねる「大谷ルール」は、再登板できない点がネックとなり、活用したのは１校だけだった。投手層が薄いチーム、少人数のチームはＤＨ制の恩恵にあずかりにくい。また、育成年代で投手や打撃に専念すれば、将来の可能性を狭めると懸念する指導者も少なくない。プロのような「打撃職人」が現れるかは未知数だ。

攻撃面ではトレンドの変化が見えた。１回戦では花咲徳栄が一死満塁から遊ゴロで２点を奪い、準決勝でも大阪桐蔭が一死三塁から二ゴロで決勝点を挙げた。いずれもスクイズが想定される場面だが、導入３年目を迎える低反発バットでゴロを巧みに転がし、試合を決めた。

「スクイズなんて、今はもうほとんどないね。低反発バットになって野球が変わった」とは、指導歴が半世紀に及ぶ専大松戸の持丸監督の言葉。大阪桐蔭は一度もスクイズを試みず頂点に立った。球児たちがルールや用具にいかに適応していくかもまた、高校野球の醍醐（だいご）味だ。（後藤静華）