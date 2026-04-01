［顔］ 選抜高校野球Ｖの大阪桐蔭部長 有友 茂史さん ６１

一時３点差を追いつかれた白熱の決勝を、「きょうは誰がヒーローになるんやろな」と見つめていた。

選手たちが春夏通算１０度目の甲子園大会優勝を決めると、「高校生は思いもしないプレーや成長を見せてくれる」とほほえんだ。

奈良・天理高で甲子園を目指したが、３年夏は県大会初戦で敗退。天理大を経て大阪桐蔭野球部のコーチになった。甲子園への思いには区切りをつけ、「ただ教師になりたかっただけ」だったという。しかし、１９９０年、母校が出場した甲子園の応援席で情熱が再燃した。「自分も生徒をここに連れてきたい」

９８年、ともにコーチをしていた西谷浩一さん（５６）が監督に、自身は部長になった。チームが勝てば勝つほど、部の予算管理などの事務が増えた。グラウンドに立つ時間は短くなったが、落ち込む選手を見つけてはフォロー。今大会中も無安打でうつむく選手に気づき、「落ち込んだままなら、俺が代わりに試合出るぞ」と笑わせた。

全国から集まる選手を育て、勝利を期待される重圧は大きい。「辞めたいと毎日思う」と笑うが、それを上回る情熱は変わらない。「一人でも多く、この舞台に立たせたい。まだまだやるで」（運動部 下林瑛典）