イラン情勢の影響で、原油の９割以上を中東に依存する日本では安定供給への懸念が一段と強まってきた。

政府は長期化のリスクに周到な備えを進めることが大切だ。

政府は３月３１日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、石油製品の安定供給の確保に向けて、対策を進めることを確認した。

原油は、ガソリンや軽油などの石油製品だけでなく、プラスチックや化学繊維、ゴムなど幅広い関連製品にも使われている。このため、農業や容器包装のほか、注射器など国民の命に直結する医療製品の不足が心配されている。

イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が、どれだけ続くのかは当面、見通しにくい。国民の安心を守るためには、買い占めなど流通の混乱を防ぐのはもちろん、代替製品の調達など長期化リスクへの準備も進めねばならない。

原油の安定供給にも万全を期す必要がある。政府は２６日、石油国家備蓄の放出を始めた。国内消費量の３０日分に相当する約５３００万バレルを石油元売り企業に引き渡す。民間備蓄などと合わせ過去最大の約５０日分の放出となる。

日本の備蓄は昨年末時点で、世界有数の２５４日分あった。今回約２割を放出することになる。

迅速な放出は、当面の供給不安を和らげる妥当な措置だ。

先進７か国（Ｇ７）は３０日、閣僚会議を開き、エネルギー市場の安定へ「全ての必要な措置」を講じる用意があるとの共同声明を出した。赤沢経済産業相は備蓄のさらなる協調放出に言及した。

今後は、追加策の検討も課題になる。Ｇ７各国との緊密な連携に加え、アジア諸国と製品を融通し合う協力を深めるのも重要だ。

石油業界からは、ホルムズ海峡の封鎖が続けば７月にも石油製品の供給制限が発生する可能性がある、との見方が出ている。今後、どのような対策が必要になるか、今から問題点を整理すべきだ。

まずは中東に代わる調達先の確保が急務だ。中央アジアや南米からの調達も進めたい。米国からの輸入拡大も図ってほしい。

備蓄が日本ほど潤沢でないアジアでは、早くも苦境が深まっている。韓国政府は車両の走行制限を始め、スリランカでは政府機関が週休３日制を導入した。

国際機関は、在宅勤務や公共交通機関の利用など石油消費の抑制策を提言している。日本では、どの段階で石油の使用抑制策が必要となるか、早めにメッセージを出していくのが望ましい。