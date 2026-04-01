［原発と福島］この地で＜４＞

昨年１０月最初の土曜。

福島県川俣町山木屋の畑一面で、真っ赤に色づいた彼岸花が秋風に揺れていた。ぽつりぽつりと人が集まり、午前１１時には３０人ほどになった。多くは車で１時間ほどの距離にある双葉町細谷地区の住民だ。「子供も孫も元気だよ」。１年ぶりの再会に話は尽きない。ただ、この景色は細谷で見られるはずだった。

東京電力福島第一原発の北側にある細谷地区。原発事故前は４５世帯に約１６０人が暮らしていた。区長だった大橋庸一（８４）の発案で、町道沿いに彼岸花の球根を植えたのは２００９年頃のこと。２日間で裏山に群生した彼岸花を移植した。本格的に花が咲くまでは２、３年かかる。約１５０メートルの沿道が赤く染まるのを心待ちにしていた１１年、事故で細谷を離れざるを得なくなった。

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「彼岸花がきれいに咲いていたよ」。同県いわき市に避難した大橋に１３年秋、細谷の自宅に一時帰宅した知り合いから電話があった。いわき市でもちょうど彼岸花が色づき始めていた。「細谷でもようやく咲いたのか。見たいな」。大橋の胸に郷愁がこみ上げた。

それから４年、菅野源勝（２０２５年に死去）と知り合い、祈り続けた「願い」が動き出す。

川俣町山木屋で農業を営んでいた菅野も事故後に自宅を離れたが、１７年３月に避難指示が解除されて戻った。コメ作りをやめ、再び人が集えるよう花畑を作ることを夢見ていた。

細谷は除染土を保管する中間貯蔵施設となり、１５年から施設への搬入が続いていた。彼岸花が咲いたところで、見に行くこともかなわない。「どこかに移植できないだろうか」と切り出した大橋に菅野が応じた。「俺の畑があるよ」

１８年春、細谷から約３０００株の彼岸花が移され、その年の秋、細谷の住民らが菅野の畑に集まる「彼岸花を愛（め）でる会」が始まった。久しぶりに会う懐かしい面々に、大橋は古里に戻ったかのような気分になった。

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細谷から散り散りになった住民は、遠くは九州で生活している。除染土が県外で処分される期限までは、あと１９年。子や孫も避難先に定着し、戻ることはないだろう。大橋はそう考え、土地は国に売却した。７０年近く暮らした古里に戻ることは、もうない。大橋の胸の奥底に「鉛のように重いもの」が沈んでいる。

それでも場所を変えて咲き続ける彼岸花は、大橋の希望だ。愛でる会には、埼玉県から車で数時間かけて駆けつける住民もいる。一面に広がる彼岸花の間をゆっくりと歩き、芋煮の鍋を皆で囲みながら思う。「細谷に戻ってきたと感じているのは自分だけではない。この場を作れてよかった」

彼岸花の花言葉には「再会」もある。細谷の住民が集まる場所に、ぴったりの花だと思う。もう一つ念願していたことがかなった。福島県浪江町、双葉町で今月に開園する県復興祈念公園の隣に細谷の彼岸花が移植された。再会の場が、また一つ増える。（敬称略）