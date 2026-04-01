インスタグラムで報告

バレーボール女子の元日本代表、佐藤美弥さん3月31日、自身のインスタグラムを更新。「4月よりクラブを離れ、大学院へ進学する決断をいたしました」と報告。新たな挑戦に、ファンからは称賛やエールが相次いでいる。

佐藤さんは日立リヴァーレで日本を代表するセッターに進化し、日の丸も背負った。東京五輪前の2021年5月に現役引退を発表。日立リヴァーレではアカデミー担当を務めていた。

自身のインスタグラムでは「これまで、スポーツを通して自分自身を模索する中で、今ある疑問や課題と真正面から向き合ってきました」とし、「この決断も、挑戦、成長し続けたいという想いに向き合い続けてきた結果です」などとつづった。

この投稿には、元女子日本代表の荒木絵里香さんから「みや 応援してるよー」、同代表の栗原恵さんから「ミヤが決めたことはぜーんぶ正解 進む道をずっとずっと応援し続けます」など、バレー仲間からコメントが届いているほか、多数のファンも反応している。

「人生の新たなステージも応援しています」

「すげー！」

「進学・新しい挑戦おめでとうございます」

「美弥さんの決断心より応援してます」

「常に成長 素晴らしいです」

「大学院進学、、、素晴らしい決断」

佐藤さんは、2021年9月には男子日本代表の藤井直伸さんと結婚。その後、2023年に藤井さんは胃がんのため亡くなった。



（THE ANSWER編集部）