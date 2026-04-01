◆パ・リーグ 日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）

日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンで行われたロッテ戦で無安打無得点試合を達成した。２０２４年６月の大瀬良大地（広島）以来で、史上９１人目通算１０３度目。チームでは７人目。今季初登板の３年目左腕は打者２９人と対戦し、２四死球と失策で３度走者を背負ったが、１２三振を奪い１２８球でロッテ打線を抑え込んだ。打線も４本塁打などで大量援護し、開幕からの連敗を３で止め、今季初勝利を挙げた。

マウンドで仲間にもみくちゃにされると細野の表情が和らいだ。９回２死一塁、藤原への１２８球目、１５０キロの直球が外角いっぱいに収まると左手で小さくガッツポーズ。今季のエスコン開幕戦、３万１４５７人の大観衆の中心に立ち、「できすぎです。ノーヒットノーランは全く目標にしていなかったので、おまけみたいなもんなんですけど、ゼロで抑えられたのは、すごく自信になりました」。プロ初完投初完封が史上９１人目のノーヒットノーラン。白い歯がこぼれた。

自分を変えるためエースに志願した。今オフは伊藤のエスコン自主トレに初参加。最速１５８キロの即戦力左腕として２３年のドラフト１位で入団するも、昨季までの２年間は８登板で３勝。剛速球の反面、制球難に苦しんだことを踏まえ、腕の位置を下げた新フォームに着手した。セットポジションから投球動作に入る前のグラブの位置は、伊藤を参考にしてホームベース寄りに変更し、より効率よく力が伝わる動作を追求した。「軽く投げた中で出力が出るようになったのと、無意識でスムーズに動くようになった」。最速１５３キロの直球を中心に１２奪三振。四死球は２にとどめ新フォームの効果を発揮した。

経験のない不安にも打ち勝った。当初は有原が務める予定だった本拠地開幕投手を任された。朝５時に目が覚めると、これまでに経験したことのない吐き気に襲われた。球場入り後は、「いつもより口数は増えてたっす」と、後輩の達らとインスタントカメラで写真を撮り合うなど、積極的にコミュニケーションを取り緊張をほぐした。「意外と自分も怖いぐらい落ち着いて試合まで過ごせた」と、冷静にマウンドに上がった。

新庄監督は、「重い雰囲気を変えてくれました。彼は緊張したらいいピッチングができるタイプなんで、これからもさらに緊張しまくってもらって（笑）」。開幕３連敗からチームを救った救世主に最大限の賛辞を贈った。

３年目で初の開幕ローテーション入り。目指すは１年間ローテを守ること。「すごい先発ピッチャーがいますけど、細野も負けないぞというピッチングを見せられたら」。新庄ハムの最強先発陣にニュースターが誕生した。（川上 晴輝）

◆記録メモ ▼…細野（日）が２４年６月７日ロッテ戦の大瀬良（広）以来、プロ野球９１人目１０３度目のノーヒットノーランを達成。パでは２３年９月９日ロッテ戦の山本由伸（オ）以来３４人目３６度目。球団では２２年８月２７日ソフトバンク戦のポンセ以来７人目。

▼…１２奪三振以上で達成は２２年４月１０日オリックス戦で１９奪三振の佐々木朗希（ロ）以来１０人目。球団では、９５年西崎幸広と並ぶ最多奪三振。

▼…３月３１日に達成したが、３月の達成は、１リーグ時代の４０年３月１８日ライオン戦の亀田忠（イーグルス）以来２度目。２リーグ制後は初。開幕４戦目は３６年秋の沢村栄治（巨）、４０年亀田と並び最速。

日本ハム・細野の母・綾子さん（快挙を自宅で見届け）「野手の皆さんの援護があってこそだと思います。（緊張で）吐きそうでした（笑）。ずっともがいてきたので、今日の結果は素直にうれしいです。少しだけ自分に自信を持って、まだまだこれから頑張ってほしいです」

◆細野 晴希（ほその・はるき）２００２年２月２６日、東京都生まれ。２４歳。東亜学園から東洋大へ進学。大学では１年秋からベンチ入りすると、４年時に大学日本代表に選出され日米大学野球優勝に貢献。２３年ドラフトでは西舘（巨人）、前田（ソフトバンク）を外した日本ハムが１位指名。ロッテと抽選の末に交渉権を獲得。昨季までプロ８試合に登板し３勝１敗、防御率２．００。１８０センチ、８８キロ。左投左打。今季年俸は１７００万円。