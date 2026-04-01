３月末で日本テレビを退社し、４月１日からフリーとなった岩田絵里奈アナウンサー（３０）が、「ＡＢＥＭＡ」の開局１０周年生放送特番「３０時間限界突破フェス」（１１日午後３時から１２日午後１０時まで生放送）のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」のＭＣとして、フリー転身後初のメディア出演を果たすことになった。元「日向坂４６」の齊藤京子（２８）とダブルＭＣを務める。

３０時間生放送のラストを締めくくる「最強バズりソング歌謡祭」は、時代や世代を超えて“バズ”った曲が集結する音楽の祭典。ＳＮＳで話題の楽曲や、未来のトレンドが期待される次世代ミュージシャンなどの楽曲競演が期待される。

岩田アナは「日本テレビを退社して初めての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！ 初めてということで、今後ずっと、自分の記憶に残る時間となりそうです」とコメント。齊藤も「開局１０周年という節目の大切なグランドフィナーレにＭＣとして関われることを大変光栄に思います。これまでの歩みに感謝しながら、これからの楽しみも皆さまと一緒に共有できたら」と語った。