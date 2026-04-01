２０２２年の第９８回箱根駅伝に初出場した駿河台大の一員として当時３１歳で４区を駆けた今井隆生氏（３５）が埼玉・鶴ヶ島市立藤中学校の教員を退職し、２６年度から山梨学院高の駅伝チームの監督に就任することが３１日、分かった。

埼玉県教育委員会は３０日に２０２６年度の小中高の教職員異動などを発表。その中で、今井氏の退職も公表されており、注目の転身先は、昨年の全国高校駅伝で男子３５位、女子２８位の山梨学院高だった。２０２４年の全国中学駅伝で藤中の男子チームを日本一に、２５年の同駅伝で女子チームを全国５位入賞に導いた「熱血教師」が２６年度から高校の指導者として新たな挑戦を始める。

今井氏は東京・大泉高時代は陸上部に所属し、都大会５０００メートル１０位が最高成績。２００９年に日体大入学後、トライアスロンに転向。１３年に卒業し、トライアスロン実業団チームのケンズ入り。１６年に引退し、埼玉県の中学校教員に採用された。

２０年４月に「もっといい先生になりたい」という強い思いで、教員の「自己啓発等休業」を活用し、駿河台大心理学部３年に編入学した。同時に高校時代からの夢だった箱根駅伝出場を追いかけ、駅伝部に入部。１年目は予選会で敗退したが、ラストチャンスの２年目に駿河台大の初出場に貢献した。２２年１月の本戦では４区に出走。区間最下位に終わったが、タスキを埼玉・越生中教師時代の教え子でもある５区の永井竜二（当時３年）に託した後、運営管理車から徳本一善監督（現芝浦工大監督）が「２年間、ありがとう。謝ったらブッ飛ばすから！」と独特の表現で今井氏をたたえたことは箱根駅伝史に残る名場面となった。

２２年４月、教師に復帰。飯能市立南高麗（こま）中学校を経て、２３年４月に藤中に異動した。時には生徒と一緒に走るなど情熱的で、かつ、中学生にふさわしい無理のない科学的な指導を実践。走ることの楽しさを教えると同時に競技力の強化を両立させた。その結果、２４年１２月の全国中学校駅伝では男子チームは優勝、２５年１２月の同駅伝では女子チームを全国５位入賞を果たした。今井氏は「生徒の力は無限大です」と熱い涙を流した。

駿河台大を卒業して、埼玉県の中学校教員に復職して４年。今井氏は、ひとつの区切りとして、高校の指導者への転身を決断。関係者によると、教え子たちには、中学校教員を退職することを伝えたという。

駿河台大時代は全力で箱根への道を駆け、中学校教員として全力で生徒と向き合った「今井先生」は、新年度から山梨学院高校のランナーとともに都大路を全力で目指していく。

◆山梨学院高 １９５６年、山梨学院短大附属高として開校。６２年、山梨学院大学附属高に校名を変更。２０１６年、現校名に変更。２０１３年の全国高校駅伝で男子チームが優勝。野球部は春夏の甲子園に計１６回出場し、２３年春で全国優勝。サッカー部は全国高校選手権に９回出場し、２度全国優勝（０９年度、２０年度）。主なＯＢはサッカー日本代表の前田大然（セルティック）ら。

◆今井 隆生（いまい・たかお）１９９０年８月３１日、東京・保谷市（現・西東京市）生まれ。３５歳。大泉高では陸上部。２００９年に日体大入学後、トライアスロンに転向。１３年に卒業し、トライアスロン実業団ケンズへ。１６年に引退し、その後、埼玉県の中学校教員に採用された。２０年に休職し、駿河台大に編入学。２２年の箱根駅伝４区に出場し、区間２０位。自己ベスト記録は５０００メートル１４分１１秒１０、１万メートル２９分２６秒９９、ハーフマラソン１時間４分１１秒。マラソン２時間１９分２４秒。１６５センチ、５２キロ。