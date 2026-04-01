６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯に向けた連載「世界一の景色へ」の第２回では、ベルギー１部シントトロイデンで２０１８年から最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏（５６）にインタビュー。今、所属する８選手を含め、これまで２８人の日本勢が在籍した。現在の森保ジャパンのセンターラインには“シント組”が多く名を連ねる。日本サッカー界に大きく貢献している立石ＣＥＯが、クラブの歩みと史上最強と称される日本代表への思いを語った。（取材・構成＝後藤亮太）

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ベルギーの首都ブリュッセルから東へ約６０キロ、人口４万人の地方都市にシントトロイデンはある。日本のネット関連企業「ＤＭＭグループ」が１７年に経営権を取得し、「世界で戦う日本サッカーの強化に貢献したい」という思いを胸に、立石氏が１８年１月にＣＥＯに就任。１期生のＭＦ遠藤航、ＤＦ冨安健洋、ＭＦ鎌田大地から始まり、日本人のビッグクラブ移籍への登竜門となり、現在所属の８人を含め、２８人がユニホームに袖を通した。

「今でこそ欧州に日本人選手が１５０人位いますが、僕が来た時、ベルギーには１、２人。そういうムーブメントはシントトロイデンが作ったんじゃないかな」

そう自負するのもうなずける。今回の英国遠征に臨む日本代表にＤＦ谷口彰悟、ＦＷ後藤啓介が招集され、かつて在籍したＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ橋岡大樹、ＭＦ鎌田、藤田譲瑠チマ、中村敬斗を合わせると７人が“シント組”。ケガで不参加となったＤＦ冨安、離脱中のＭＦ遠藤も含め、わずか８年で一大勢力となった。

「こんなに順調にいくとは思わなかった。代表の食事会場でも『シント組はテーブル一緒か』と話題になるみたい。関係者から聞いた話によると、鎌田も『僕は高卒で、大学の派閥とかはないけど“シント組”になるんですかね』と冗談を言ったみたいで。人数はある一定の所まできたかな」

強くなるための一貫した狙いもある。中盤の遠藤、鎌田、藤田、センターバックの谷口、冨安、ＧＫの鈴木彩に、２０歳のセンターＦＷ後藤など、当初から立石ＣＥＯは中央のポジション強化を意識していた。

「センターラインを取りたかった。ＧＫ、センターバック、センターＦＷ…特にエリア内でプレーするＧＫとＦＷが勝負を一番決める。日本の課題はそこかなと。強い国には決定的な仕事をする選手と、決定的に守れる選手がいる。それはいつの時代も変わらない」

ドイツ、フランスと隣接し、強豪クラブの目にも留まりやすいベルギーリーグで存在感を放つと、クラブの立ち位置も変化した。

「バリューがすごく上がった。単純に選手に対するオファーの金額が違う。１人の選手で２００万ユーロ（約３億７０００万）だったのが、今は７、８００万ユーロ（約１２億８０００万〜１４億６０００万）。だからシントトロイデンの選手は価値が高い」

クラブが右肩上がりの曲線を描いてきたのと比例して、日本代表も世界との距離を縮めてきた。立石ＣＥＯも「今までで間違いなく一番強いチーム」と言う。では森保ジャパンが掲げる「Ｗ杯優勝」の可能性は。

「０％ではないと思います。何％かは間違いなくあって、そこに全員が懸けている。コンディションや分析などの総合力が問われるが、全部うまくいけばチャンスはある。ただ、７０、８０％ではなく、高めたところで３０％…それでも、その３０％が今まではなかったから、すごく（可能性は）大きい。（シント組には）みんな期待しているし、みんな頑張ってほしいですね」

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〇…今季クラブはＧＫ小久保、ＤＦ谷口、畑、ＭＦ伊藤、山本、ＦＷ後藤らが主力となってレギュラーシーズン３位と躍進し、ＤＭＭが経営権を取得後初めて上位６チームによる４月からのプレーオフ１出場が決定。優勝すれば欧州最高峰のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる。立石ＣＥＯは「夢の舞台。欧州の大会にフロントの人間が出ていける時代が来れば、自分だけじゃなくて、日本サッカー界にとっては大きな前進だと思う」と強調。夢をかなえ、クラブも更なるステップアップを遂げる。

◆立石 敬之（たていし・たかゆき）１９６９年７月８日、北九州市生まれ。５６歳。現役時代は平塚（現湘南）、東京ガス（現ＦＣ東京）、大分などでプレー。９９年に現役引退後は大分のコーチや強化部長を歴任。０７年からはＦＣ東京で強化部長やゼネラルマネジャー（ＧＭ）を務めた。１８年にシントトロイデンのＣＥＯに就任。

◆シントトロイデン １９２４年、ベルギー・シントトロイデン市内の２クラブが合併して創立。本拠地は「大王わさびスタイエン・スタジアム」（収容１万４６００人）。１７年１１月に日本のネット関連大手「ＤＭＭグループ」が同クラブの株式を買収し、経営権を取得。クラブカラーは黄と青。