ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の２１代目「うたのおねえさん」で、歌手の小野あつこが１日までにＳＮＳを更新。通っていた調理師専門学校を卒業したことを報告した。

小野はインスタグラムに「先日、新宿調理師専門学校夜間部を卒業しました」と報告すると、続けて「食育に関わる仕事に携わりたいと思う中で、自分の包丁の持ち方や調理法、衛生に対する感覚や認識が本当に適切なのかと疑問に感じ、一度基礎から学んでみたいと思ったことが入学のきっかけでした」と調理師専門学校に入学した経緯について説明した。

さらに「和食・洋食・中国料理それぞれの分野で活躍されているプロの先生方から、お店さながらの設備や道具を使ってご指導いただき、班の仲間と協力して料理を仕上げていく授業は、毎回新しい発見や気づきがありました。 また、栄養学や食品学、食文化、食品衛生、公衆衛生などの座学も、日々の生活を豊かにしてくれる内容が多く、家族や周りの人にも伝えたくなる学びばかりでした」と振り返ると、「夜間部ということで、年齢や職業はさまざまでありながら、『食』という共通の好きなもので出会えた仲間の存在も大きな財産となりました。学校に行けない時にはノートを見せてくれる友人がいたり、いつも体調を気遣ってくれる方がいたり、お仕事を応援してくださる方もいて、日常の学校生活でもたくさんの優しさに触れ、いろんな方に支えていただきました」と記した。

最後に「二年間学生生活を応援してくださった皆さま、温かく見守っていただきありがとうございました。 そして今年度、幼稚園や保育園、学校をご卒業された皆さまもおめでとうございます 皆さまの新生活も豊かなものでありますように」と感謝の言葉で締めた。

この投稿に「あちゅこ素晴らしい！！！卒業おめでとう よくがんばったよーーすごい！！！」「卒業おめでとうございます お仕事もお忙しい中、学業も頑張られていて、本当に尊敬します！！ も色々頑張ろうと思えました！」「格好いい！！ ご卒業、おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。