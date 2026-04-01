岩田絵里奈アナ、「ABEMA」開局10周年特別番組で日テレ退社後初のメディア出演「ドキドキしています！」 齊藤京子と初MCタッグ
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。グランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』のMCとして、元日向坂46の齊藤京子とフリーアナウンサーの岩田絵里奈が出演すると決定した。岩田アナは日テレ退社後初のメディア出演となる。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
MCには俳優やバラエティ番組でも活躍する元日向坂46の齊藤京子と、3月31日に日本テレビを退社し、本日よりフリーアナウンサーとして活動を開始した岩田絵里奈が決定。岩田にとっては、日本テレビ退社後初のメディア出演となり、新たなフィールドでの活躍にも注目が集まる。
また、今回が初タッグとなる2人が、“世代を超えたバズの祭典”をどのように盛り上げるのか。
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露。SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、“世代を超えたバズの祭典”として放送する。
■コメント
齊藤京子
「ABEMA」開局10周年という節目の大切なグランドフィナーレにMCとして関われることを大変光栄に思います。これまでの歩みに感謝しながら、これからの楽しみも皆さまと一緒に共有できたら嬉しいです。視聴者の皆さまに心から楽しんでいただけるよう、全力で務めます！
岩田絵里奈
日本テレビを退社してはじめての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！初めてということで、今後ずっと、自分の記憶に残る時間となりそうです。MCの齊藤京子さんとは本格的にお仕事をさせていただくのはこれがはじめて。落ち着いていて心地が良く、それでいて遊び心がある印象で、一緒にワクワクする時間を届けられることを心待ちにしています！
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
MCには俳優やバラエティ番組でも活躍する元日向坂46の齊藤京子と、3月31日に日本テレビを退社し、本日よりフリーアナウンサーとして活動を開始した岩田絵里奈が決定。岩田にとっては、日本テレビ退社後初のメディア出演となり、新たなフィールドでの活躍にも注目が集まる。
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露。SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、“世代を超えたバズの祭典”として放送する。
■コメント
齊藤京子
「ABEMA」開局10周年という節目の大切なグランドフィナーレにMCとして関われることを大変光栄に思います。これまでの歩みに感謝しながら、これからの楽しみも皆さまと一緒に共有できたら嬉しいです。視聴者の皆さまに心から楽しんでいただけるよう、全力で務めます！
岩田絵里奈
日本テレビを退社してはじめての生放送、かつ他局の生放送も初ということで、新人アナウンサーの頃を思い出して、なんだかドキドキしています！初めてということで、今後ずっと、自分の記憶に残る時間となりそうです。MCの齊藤京子さんとは本格的にお仕事をさせていただくのはこれがはじめて。落ち着いていて心地が良く、それでいて遊び心がある印象で、一緒にワクワクする時間を届けられることを心待ちにしています！