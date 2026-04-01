ACEes作間龍斗、麻生久美子の元カレ役に驚き「モテる男でいれば…」 全力キラキラ演技＆大喜利ポーズにも挑む
ACEesの作間龍斗が、このほど行われた日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の制作発表会見に登場した。
【集合ショット】圧巻…！ 波瑠＆麻生久美子＆作間龍斗ら豪華出演者が勢ぞろい
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
作間は、涼子の学生時代の元カレ・佐藤和人を演じる。学生時代の撮影を振り返り「とてもキラキラした青春をやらせていただいた。プリクラを撮ったり、学校の帰り道に待ち合わせしてとか…自分ではこっ恥ずかしいようなことを、全力でキラキラしました」と語る。
学生時代の涼子役の俳優とプリクラを撮った際には「監督さんから『架空の著名人の名前を出すので、その人が残したバズりポーズをしてください！』みたいな大喜利が始まって（笑）。2人で7〜8パターンくらい挑戦しました」と裏側を語った。
改めて麻生の元カレ役には「そっかー！と思いましたね（笑）」と驚いたといい「大先輩なので、プレッシャーがありましたけど、モテる男でいればいいのか…？と思いながら、いろいろ試行錯誤しました」と役作りへの思いを明かした。
会見には波瑠、麻生、柳俊太郎、渋川清彦、田中直樹も登場した。
【集合ショット】圧巻…！ 波瑠＆麻生久美子＆作間龍斗ら豪華出演者が勢ぞろい
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
学生時代の涼子役の俳優とプリクラを撮った際には「監督さんから『架空の著名人の名前を出すので、その人が残したバズりポーズをしてください！』みたいな大喜利が始まって（笑）。2人で7〜8パターンくらい挑戦しました」と裏側を語った。
改めて麻生の元カレ役には「そっかー！と思いましたね（笑）」と驚いたといい「大先輩なので、プレッシャーがありましたけど、モテる男でいればいいのか…？と思いながら、いろいろ試行錯誤しました」と役作りへの思いを明かした。
会見には波瑠、麻生、柳俊太郎、渋川清彦、田中直樹も登場した。