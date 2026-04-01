波瑠＆麻生久美子、W主演連ドラ会見で“ゆるふわ”掛け合い「いつも食べ物くれます。大好き！」「やだー（笑）」
俳優の波瑠と麻生久美子が、このほど行われた日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（8日スタート、毎週水曜 後10：00）の制作発表会見に登場。W主演を務める2人が“ゆるふわ”な掛け合いを見せた。
【集合ショット】圧巻…！ 波瑠＆麻生久美子＆作間龍斗ら豪華出演者が勢ぞろい
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
波瑠と麻生に互いの印象を聞くと、麻生は「すごくよく食べる方なんですよ。気持ちいいくらい食べてくださるので、たくさんあげたくなってしまって。おやつとか、コーヒーとかいろんなものを差し入れしています（笑）」というと、波瑠も「麻生さんいつも食べ物くれます。大好き！」とにっこり。
改めて麻生の印象を「食べ物をくれます（笑）」と波瑠がユーモアたっぷりに語ると、麻生は「やだー（笑）」と照れ笑い。波瑠は続けて「大先輩でありながら、すごくたくさんお話ししてくださって。いつもかわいくいてくださって癒されます」と慕っている様子。
麻生は「私がいつもダメダメなんで、いつも頼り切っています。すごくしっかりされているんですよ。初日から膨大なせりふを間違えずにスラスラ話していて、それが感動的で。現場が巻くし、スタッフ全員感謝している。波瑠さんが現場を引っ張ってくれます」とべた褒めしていた。
会見には2人のほか、柳俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹も登場した。
【集合ショット】圧巻…！ 波瑠＆麻生久美子＆作間龍斗ら豪華出演者が勢ぞろい
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
改めて麻生の印象を「食べ物をくれます（笑）」と波瑠がユーモアたっぷりに語ると、麻生は「やだー（笑）」と照れ笑い。波瑠は続けて「大先輩でありながら、すごくたくさんお話ししてくださって。いつもかわいくいてくださって癒されます」と慕っている様子。
麻生は「私がいつもダメダメなんで、いつも頼り切っています。すごくしっかりされているんですよ。初日から膨大なせりふを間違えずにスラスラ話していて、それが感動的で。現場が巻くし、スタッフ全員感謝している。波瑠さんが現場を引っ張ってくれます」とべた褒めしていた。
会見には2人のほか、柳俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹も登場した。