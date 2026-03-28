起点も終点も背番号7！ 「別格の三苫」が日本に先制点をもたらす「カウンター完璧に決まりすぎ」

三笘のゴールでイングランドから先制点を奪った(C)Getty Images

“聖地”ウェンブリーにてイングランド戦に挑む日本代表が、23分に先手を取った。その“きっかけ”と“仕上げ”の両方を担ったのが、この日はシャドーのポジションに入った三苫薫だった。

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日本の背番号7はピッチ中央付近でパーマーからボールを奪うと、鎌田、上田とのショートパスを経て左サイドの中村に展開。自らはペナルティエリア内にスルスルと侵入し、最後は中村からの折り返しを冷静に右足で流し込んだ。

自らが起点となったカウンターを完結させる鮮やかなワンタッチゴールには、「三苫えぐい」「カウンター完璧に決まりすぎ」「三苫のゴールで目が覚めた」「三苫さんはやっぱり別格です」などSNS上でも称賛の声が続出している。

日本時間で深夜開催にも関わらず、注目度と興奮度の高さが窺える一戦。その熱を、三苫のゴールがさらに一段上まで引き上げたようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]