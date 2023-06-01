レバノン南部で国連レバノン暫定軍の要員が爆発に巻き込まれるなどして相次いで死傷したことを受け、国連の安全保障理事会は先月31日、緊急会合を開き、各国から調査を求める声が相次ぎました。

レバノンではイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる戦闘が激化しています。

先月30日までに、平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍の車両が爆発に巻き込まれるなどして、インドネシア国籍の要員3人が死亡、複数のケガ人も出ています。

こうした事態を受けて、国連の安全保障理事会は先月31日、緊急会合を開き、レバノンやインドネシアなど各国からは要員への攻撃やレバノン国内におけるイスラエル軍の攻撃を非難し、一連の爆発の調査を求める声が相次ぎました。

一方、イスラエルは、一連の爆発は「ヒズボラによるものだ」と主張した上で、「自国民を守るために必要なあらゆる措置を講じる」と強調しました。

これに先立ち、国連のグテーレス事務総長は先月31日、一連の爆発について「戦争犯罪に該当する可能性があり、責任の追及が必要だ」とした上で、「平和の大義のために誰も命を落とすようなことがあってはならない」と強調しました。