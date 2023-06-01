ウェンブリー・スタジアムで観戦している南野（左）と遠藤（右）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地３月31日、日本代表は国際親善試合でイングランド代表と敵地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。

　怪我のため、代表に選出されなかったモナコに所属する南野拓実とリバプールでプレーする遠藤航が現地に駆けつけ、スタジアムで観戦している。
 
　遠藤は28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦でも、現地に赴いていた。その日本代表主将に代わって、イングランド戦では堂安律がキャプテンマークを巻いている。

　負傷前までは代表で主軸を担っていた２人の前で、日本は歓喜の瞬間を作り出せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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