怪我で代表選外も、現地に駆けつける！ 南野拓実と遠藤航がウェンブリー・スタジアムでイングランド戦をスタンド観戦！
現地３月31日、日本代表は国際親善試合でイングランド代表と敵地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。
怪我のため、代表に選出されなかったモナコに所属する南野拓実とリバプールでプレーする遠藤航が現地に駆けつけ、スタジアムで観戦している。
遠藤は28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦でも、現地に赴いていた。その日本代表主将に代わって、イングランド戦では堂安律がキャプテンマークを巻いている。
負傷前までは代表で主軸を担っていた２人の前で、日本は歓喜の瞬間を作り出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に先制！ 中村のパス→三笘がフィニッシュ！
怪我のため、代表に選出されなかったモナコに所属する南野拓実とリバプールでプレーする遠藤航が現地に駆けつけ、スタジアムで観戦している。
遠藤は28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦でも、現地に赴いていた。その日本代表主将に代わって、イングランド戦では堂安律がキャプテンマークを巻いている。
負傷前までは代表で主軸を担っていた２人の前で、日本は歓喜の瞬間を作り出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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