「悪夢のように執拗なプレスだ」イングランド代表を窮地に追い込む森保Ｊの底力に英メディアも感服！「青い壁をどうしても崩せない」

「悪夢のように執拗なプレスだ」イングランド代表を窮地に追い込む森保Ｊの底力に英メディアも感服！「青い壁をどうしても崩せない」