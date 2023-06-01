「悪夢のように執拗なプレスだ」イングランド代表を窮地に追い込む森保Ｊの底力に英メディアも感服！「青い壁をどうしても崩せない」
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表との親善試合に臨んだ。序盤からボール支配で劣勢を強いられながらも、日本は揺るぎないプレスと身を挺したブロックで対峙する。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだのだ。
前半を終えて日本が１−０とリード。英紙『The Guardian』は電子版で速報し、「日本のプレスは悪夢のように執拗だ。それでもイングランドがテンポよくボールを回し続けたが、最後のところで決め切れずに攻めあぐねた」と論じる。そのうえで「日本のゴールは理想的で見事だった。イングランドはその後も青い壁をどうしても崩せない。日本のペナルティエリア付近で長くボールを保持するものの、パスは強すぎたり、高すぎたり、しかも距離が近すぎて、なかなかゲームを掌握できていない印象だ」と評した。
はたして過去３戦（１分け２敗）で勝ちなしのイングランドを相手に、日本がウェンブリーで初勝利を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
前半を終えて日本が１−０とリード。英紙『The Guardian』は電子版で速報し、「日本のプレスは悪夢のように執拗だ。それでもイングランドがテンポよくボールを回し続けたが、最後のところで決め切れずに攻めあぐねた」と論じる。そのうえで「日本のゴールは理想的で見事だった。イングランドはその後も青い壁をどうしても崩せない。日本のペナルティエリア付近で長くボールを保持するものの、パスは強すぎたり、高すぎたり、しかも距離が近すぎて、なかなかゲームを掌握できていない印象だ」と評した。
はたして過去３戦（１分け２敗）で勝ちなしのイングランドを相手に、日本がウェンブリーで初勝利を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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