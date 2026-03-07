◆サッカー国際親善試合 イングランド―日本（３月３１日・英ロンドン＝ウェンブリースタジアム）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で前半を終えた。

試合の場所は、「サッカーの聖地」と称されるウェンブリースタジアム。同スタジアムではイングランド代表との初対戦となった１９９５年６月３日のアンブロ杯以来、３１年ぶりの試合となった。過去３試合で１分け２敗と、いまだ勝利がない相手との一戦に、日本代表は２８日に１―０と勝利したスコットランド戦から、ＧＫ鈴木彩艶とＤＦ渡辺剛、ＤＦ伊藤洋輝を除いた８人を入れ替え。ＭＦ三笘薫、ＦＷ上田綺世ら主力組をずらりと先発に並べた。

対するイングランドは、この試合を前に一部主力が負傷などを理由に離脱していたが、この試合に向けて合流していた主将のＦＷハリー・ケーンもまさかのベンチ外。イングランド代表の歴代最多得点記録を更新し続けるエースの定位置であるセンターフォワードには、マンチェスターＣのＭＦフォーデンが“ゼロトップ”の形で入り、他にはチェルシーのＭＦパーマーらが先発に名を連ねた。

“スリーライオンズ”の愛称を持ち、自国開催の１９６６年Ｗ杯で優勝も経験したサッカーの母国相手に、序盤はボールを保持される時間が続く。しかし、ワンチャンスをものにし、日本が先制に成功した。前半２３分、三笘がピッチ中央で相手からボールを奪取すると、カウンターを開始。左サイドのＭＦ中村敬斗にボールを振ると、中村はエリアに入ったところで中央にパスし、三笘がダイレクトでゴール右へ。負傷により招集外のＭＦ遠藤航、ＭＦ南野拓実らがスタンドで見守る中、三笘が右拳を突き上げた。

前半３４分のＭＦアンダーソンのミドルシュートなど、危ないシーンはあったが、シュート８本を浴びながら粘り強い守りで得点を与えず。１点リードで折り返した。