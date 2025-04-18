◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年3月31日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ1ー0とリードして前半を終えた。

日本はGK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、DF渡辺剛が2試合連続の先発。スコットランド戦からは8人入れ替え。MF三笘薫、MF鎌田大地、MF伊東純也、MF中村敬斗ら主力が起用されゲームキャプテンはMF堂安律が務めることになった。

試合は立ち上がりからボールを支配され主導権を握られるも大きな決定機を作らせず。すると前半23分、自陣で三笘がプレスバックしてMFパーマーからボールを奪取し電光石火のカウンター。

鎌田、上田を経由して再び三笘へとボールが戻ってくると左サイドへスルーパス。これを受けた中村がエリア内をよく見てグラウンダーのクロス。中央に走り込んだ三笘が低く抑えた右足ダイレクトシュートでニアサイドをぶち抜き先制ゴールを挙げた。

その後、MFアンダーソンのミドルシュートがクロスバーを叩く場面もあったが無失点で切り抜け前半終了のホイッスル。1点をリードして後半へと折り返すことになった。