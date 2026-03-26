　日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、キャプテンのMF堂安律を始め、MF三笘薫、FW上田綺世ら主力陣が揃って先発に名を連ねた。

　スコットランド戦から先発8人を変更。GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝が連続で先発した。

　システムは3-4-2-1で3バックは左から伊藤、DF谷口彰悟、渡辺の並び。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟が組む。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安が入り、シャドーは左に三笘、右にMF伊東純也が並ぶ見込み。1トップはFW上田綺世が入る。

　対戦相手のイングランドはFIFAランキング4位の世界トップ国。過去の対戦成績は0勝1分け2敗で一度も勝ったことがなく、聖地ウェンブリー・スタジアムで初勝利を狙う。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 3 谷口彰悟

DF 5 渡辺剛

DF 21 伊藤洋輝

MF 7 三笘薫

MF 10 堂安律(Cap)

MF 13 中村敬斗

MF 14 伊東純也

MF 15 鎌田大地

MF 24 佐野海舟

FW 18 上田綺世

▽控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 2 菅原由勢

DF 4 瀬古歩夢

DF 16 橋岡大樹

DF 25 鈴木淳之介

MF 6 藤田譲瑠チマ

MF 8 鈴木唯人

MF 17 田中碧

MF 20 佐藤龍之介

FW 9 町野修斗

FW 11 前田大然

FW 19 小川航基

FW 22 塩貝健人

FW 26 後藤啓介

▽監督

森保一

(取材・文　竹内達也)