三笘、堂安、上田ら主力陣が先発!! 森保Jイングランド戦スタメン発表
日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、キャプテンのMF堂安律を始め、MF三笘薫、FW上田綺世ら主力陣が揃って先発に名を連ねた。
スコットランド戦から先発8人を変更。GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝が連続で先発した。
システムは3-4-2-1で3バックは左から伊藤、DF谷口彰悟、渡辺の並び。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟が組む。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安が入り、シャドーは左に三笘、右にMF伊東純也が並ぶ見込み。1トップはFW上田綺世が入る。
対戦相手のイングランドはFIFAランキング4位の世界トップ国。過去の対戦成績は0勝1分け2敗で一度も勝ったことがなく、聖地ウェンブリー・スタジアムで初勝利を狙う。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐藤龍之介
FW 9 町野修斗
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 22 塩貝健人
FW 26 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
スコットランド戦から先発8人を変更。GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝が連続で先発した。
システムは3-4-2-1で3バックは左から伊藤、DF谷口彰悟、渡辺の並び。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟が組む。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安が入り、シャドーは左に三笘、右にMF伊東純也が並ぶ見込み。1トップはFW上田綺世が入る。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律(Cap)
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 瀬古歩夢
DF 16 橋岡大樹
DF 25 鈴木淳之介
MF 6 藤田譲瑠チマ
MF 8 鈴木唯人
MF 17 田中碧
MF 20 佐藤龍之介
FW 9 町野修斗
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 22 塩貝健人
FW 26 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)